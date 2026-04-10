Bialet Massé dio a conocer el cronograma de recolección de podas
Bialet Massé. El municipio de Bialet Massé compartió el cronograma de recolección de poda para las próximas semanas.
"Cabe destacar que la recolección comienza a realizarse los días lunes, por lo que pedimos a vecinos que, teniendo en cuenta el barrio en el que residen, saquen la poda los días domingo. Recordamos que la cantidad de poda y maleza no debe superar los 2 m3 y no se debe sacar en bolsas", dijeron desde Higiene Urbana Municipal.
"Agradecemos su colaboración en esta tarea que permitirá mantener orden y limpieza en nuestra localidad", concluyeron.