Bialet Massé dio a conocer el cronograma de recolección de podas

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Córdoba
viernes, 10 de abril de 2026 · 02:48

Bialet Massé. El municipio de Bialet Massé compartió el cronograma de recolección de poda para las próximas semanas.
"Cabe destacar que la recolección comienza a realizarse los días lunes, por lo que pedimos a vecinos que, teniendo en cuenta el barrio en el que residen, saquen la poda los días domingo. Recordamos que la cantidad de poda y maleza no debe superar los 2 m3 y no se debe sacar en bolsas", dijeron desde Higiene Urbana Municipal.
"Agradecemos su colaboración en esta tarea que permitirá mantener orden y limpieza en nuestra localidad", concluyeron.
 

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