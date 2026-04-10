Capilla del Monte. Con el objetivo de fortalecer las competencias laborales y promover nuevas oportunidades de empleo, la Municipalidad de Capilla del Monte lanzó un Programa de Formación Continua que ofrecerá capacitaciones gratuitas abiertas a la comunidad.

La propuesta incluye una serie de cursos orientados principalmente al sector turístico y de servicios, áreas clave para la economía local. Entre las opciones disponibles se destacan: Atención al Cliente y Manejo de Quejas, Ceremonial y Protocolo, Revenue Management y Barista, todos dictados en la Sala Poeta Lugones.

El cronograma iniciará el 19 de marzo con la capacitación en Atención al Cliente, facilitada por Fehgra, entidad referente en el ámbito hotelero y gastronómico. Luego, el 24 de abril se desarrollará el curso de Ceremonial y Protocolo, a cargo de la Agencia Córdoba Turismo.

En tanto, el 28 de mayo tendrá lugar la formación en Revenue Management, nuevamente con el acompañamiento de Fehgra, y en junio se dictará el curso de Barista, previsto para los días 17 y 18, también con facilitación de la misma entidad.

Desde el Municipio de Capilla del Monte destacaron la importancia de estas iniciativas para mejorar la calidad de los servicios turísticos y generar mayores oportunidades de inserción laboral en la región.

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera presencial en las oficinas de Turismo o comunicándose al número telefónico 3548-614515. La convocatoria invita a vecinos y vecinas a sumarse a esta propuesta formativa que apuesta al crecimiento profesional y al desarrollo local.

