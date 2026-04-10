Con 2600 inscriptos, Felipe Pigna abrió la diplomatura en salud mental en Córdoba

Con una convocatoria de 2600 inscriptos, este viernes comenzó la tercera edición de la Diplomatura Universitaria en Salud Mental y Consumos Problemáticos en la ciudad de Córdoba, con una clase magistral a cargo del historiador Felipe Pigna.

El inicio del cursado se realizó en el Polideportivo Carlos Cerutti y contó con la presencia del intendente Daniel Passerini y el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boretto, entre otras autoridades.

La propuesta es gratuita y está dirigida a agentes territoriales, trabajadores de la salud y personas interesadas en la temática. Contempla nueve encuentros presenciales y cuenta con el respaldo de distintas facultades de la UNC.

Durante la apertura, también se dieron a conocer los proyectos seleccionados en una convocatoria conjunta entre el municipio y la universidad para financiar investigaciones en salud mental y consumos problemáticos.

Uno de los estudios abordará el consumo de sustancias y el uso de pantallas en la población, mientras que otro analizará el funcionamiento de los Puntos de Encuentro Comunitario en la ciudad.

La diplomatura busca brindar herramientas teóricas y prácticas con enfoque de derechos, fortaleciendo el trabajo en red y la continuidad de cuidados en una problemática que creció en los últimos años.

Actualmente, el municipio cuenta con distintos dispositivos de atención y acompañamiento, entre ellos espacios comunitarios y centros especializados, además de una línea telefónica gratuita para consultas.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia que incluye formación, investigación y políticas públicas orientadas a la salud mental en Córdoba.