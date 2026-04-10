Córdoba reconoce un ciclo de streaming inspirado en Francisco

La Legislatura de Córdoba declaró de interés legislativo el ciclo de streaming “Compromiso Francisco”, una propuesta que aborda el compromiso pastoral y social impulsado por el Papa Francisco, con eje en una Iglesia cercana a las realidades más vulnerables.

La distinción fue impulsada por los legisladores Cristian Frías, Mariano Lorenzo, Pablo Ovejeros, Stella Maris Peralta, Inés Contrera, José Bría, Carlos Briner, Juan Pablo Peirone y Patricia Botta, quienes destacaron la importancia de difundir valores como la paz, la dignidad humana, la inclusión juvenil y el fortalecimiento de la familia.

Según se indicó en los fundamentos, el espacio contribuye al desarrollo de comunidades más justas y solidarias, promoviendo el bien común a través de una mirada social y pastoral.

Del reconocimiento participó Jesús Rodolfo Pérez, integrante del proyecto, junto a los legisladores Cristian Frías, Pablo Ovejeros y Mariano Lorenzo.

El ciclo es impulsado por el espacio Compromiso Francisco en conjunto con la Vicaría de los Pobres del Arzobispado de Córdoba, y prevé la realización de diez encuentros mensuales durante 2026, donde se abordan distintas problemáticas sociales desde la doctrina de la Iglesia.

En cada emisión se trabajan temáticas como la paz, el trabajo digno, la migración, la ecología integral, la pobreza y la economía social, incorporando testimonios y experiencias territoriales.

Además, participan invitados como el arzobispo de Córdoba, Ángel Sixto Rossi, junto a referentes sociales vinculados a tareas comunitarias, con el objetivo de generar un espacio de diálogo orientado especialmente a jóvenes y nuevas audiencias digitales.