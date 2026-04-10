Defensor del Pueblo promueve inclusión digital en Laguna Larga

Inclusión digital en el interior
Defensor del Pueblo promueve inclusión digital en Laguna LargaVolvieron los talleres de alfabetización digital que buscan mejorar la autonomía y el acceso a trámites
Personas mayores de Laguna Larga participaron de una nueva edición de los talleres “Clic a Clic”, una propuesta impulsada por la Defensoría del Pueblo para promover la alfabetización digital.
La iniciativa apunta a brindar herramientas prácticas para el uso del celular, facilitando el acceso a gestiones y trámites que hoy requieren manejo de tecnología.
Durante los encuentros, los participantes trabajan sobre funciones básicas y aplicaciones, con el objetivo de fortalecer su autonomía en la vida cotidiana.
El programa busca además reducir la brecha digital, especialmente en sectores que encuentran mayores dificultades para adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas.
Estos talleres forman parte de una serie de actividades que se desarrollan en distintas localidades, con foco en la inclusión y el acceso a derechos a través de la tecnología.