Defensor del Pueblo promueve inclusión digital en Laguna Larga

Personas mayores de Laguna Larga participaron de una nueva edición de los talleres “Clic a Clic”, una propuesta impulsada por la Defensoría del Pueblo para promover la alfabetización digital.

La iniciativa apunta a brindar herramientas prácticas para el uso del celular, facilitando el acceso a gestiones y trámites que hoy requieren manejo de tecnología.

Durante los encuentros, los participantes trabajan sobre funciones básicas y aplicaciones, con el objetivo de fortalecer su autonomía en la vida cotidiana.

El programa busca además reducir la brecha digital, especialmente en sectores que encuentran mayores dificultades para adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas.

Estos talleres forman parte de una serie de actividades que se desarrollan en distintas localidades, con foco en la inclusión y el acceso a derechos a través de la tecnología.