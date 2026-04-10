Emprende Tanti, una feria para impulsar el trabajo local y la economía familiar

Durante los sábados del mes de abril, se realizará la feria «Emprende Tanti» con la premisa de impulsar el trabajo local, fortalecer la economía familiar y generar espacios de encuentro en la comunidad. Se trata de una propuesta itinerante y barrial, que recorrerá distintas plazas de Tanti, creando lazos, oportunidades y momentos compartidos.

La recorrida dará inicio el sábado 11 de abril a las 15 horas en la Plaza Barrio El Parador y continuará el sábado 18 de abril (a partir de las 14 horas) en la Plaza Villa Parque Lago San Roque. En tanto, el sábado 25 de abril, desde las 15 horas, las actividades se realizará en la Plaza Agustín Fernández (Los Chañares).

Habrá música, moda, manualidades y productos locales, mesas dulces y espectáculos para los más pequeños.

«Emprende Tanti» busca posicionarse como mucho más que una feria, sino como un lugar «donde las ideas se transforman en oportunidades y donde cada emprendimiento tiene una historia para contar»

La entrada es libre y gratuita y el evento es organizado por la Municipalidad de Tanti y los centros vecinales.

Vos también podés participar. Para conocer los requisitos y verificar disponibilidad, comunicate con la representante de tu barrio:

Barrio El Parador: Karina – (3541) 660725

Barrio Los Chañares: Luciana – (351) 6854362

Villa Parque Lago San Roque / Villa Parque Siquiman: Tamara – (3541) 229984.