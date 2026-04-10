La Falda estuvo presente en la presentación de FIEXPO en Córdoba

La Falda. La provincia de Córdoba será sede, por primera vez, del FIEXPO Workshop & Technical Visit, que se desarrollará del 10 al 13 de agosto de 2026, consolidando su rol estratégico dentro de la industria de reuniones a nivel regional.

En el acto de presentación oficial participó Lara López Mazzucco, directora de Fiestas, Festivales y Eventos de la Municipalidad de La Falda, acompañando este importante anuncio y reafirmando el compromiso de la ciudad con el desarrollo del turismo de reuniones.

En este marco, La Falda continúa integrándose a los espacios de articulación regional, fortaleciendo su participación en el sector y promoviendo iniciativas que impulsan el crecimiento económico, la generación de empleo y la proyección del destino a nivel nacional e internacional.

