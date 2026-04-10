“Línea de Tiempo”, una muestra que reflexiona sobre la violencia política

La Cumbre. La localidad de La Cumbre será escenario de una propuesta cultural con fuerte contenido histórico y social. Hoy a las 19 horas se inaugurará la muestra “Línea de Tiempo”, del artista Fernando Goin, en la Sala Caraffa (Pje. Tassano 55).

La exposición propone un recorrido visual a través de dibujos, pinturas y objetos que abordan la violencia política en Argentina desde 1916 hasta la actualidad. La muestra busca poner en perspectiva los reiterados atentados contra la democracia, invitando a la reflexión sobre los procesos históricos que han marcado al país.

Con una mirada crítica y artística, Goin construye una cronología que no solo revisa hechos del pasado, sino que también interpela al presente, en un contexto donde la memoria colectiva sigue siendo un eje fundamental del debate público.

La actividad se suma a la agenda cultural de Semana Santa en la región, posicionando a La Cumbre como un punto de encuentro para el arte y la reflexión. La entrada y modalidad de acceso no fueron especificadas en el afiche, por lo que se recomienda consultar previamente a los organizadores.

La muestra promete convocar tanto a vecinos como a visitantes interesados en el cruce entre arte, historia y política.

