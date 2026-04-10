Más de 20 frentes de obra avanzan en simultáneo en Córdoba

La ciudad de Córdoba avanza con más de 20 frentes de obra activos en el marco del Plan de Reparación Integral Vial, impulsado de manera conjunta por la Provincia y el municipio.

Los trabajos incluyen bacheo con asfalto y hormigón, rehabilitación de calzadas y mantenimiento de calles de firme natural en distintos puntos de la capital. El objetivo es mejorar la circulación, optimizar el drenaje y reducir el deterioro generado por el tránsito y las lluvias.

Una de las intervenciones más recientes se desarrolla en barrio Quintas del Rosario, en el extremo noreste, donde se ejecutan tareas sobre calle Las Chacras. En ese sector, autoridades provinciales recorrieron la zona y mantuvieron contacto con vecinos.

Además, el plan contempla múltiples frentes distribuidos en toda la ciudad. Las tareas de bacheo con hormigón se concentran en distintos cruces y arterias clave, mientras que el bacheo con asfalto se extiende sobre avenidas principales como Rafael Núñez y Recta Martinolli.

También se realizan obras de rehabilitación en sectores como avenida La Cordillera y calle Igualdad, junto con mantenimiento de calles de tierra en barrios como San Felipe, Villa Unión, María Lastenia y Ampliación General Artigas.

El despliegue simultáneo de cuadrillas busca acelerar los tiempos de ejecución y dar respuesta a la demanda de mejoras en la red vial urbana.