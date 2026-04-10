Nueva fábrica se instala en Juárez Celman y generará empleo

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, participó del inicio de obra de la empresa Graphite Systems Córdoba en Estación Juárez Celman, una firma del sector metalúrgico vinculada a la manufactura avanzada.

El proyecto se desarrolla en el marco del Régimen de Inversión, Desarrollo y Empleo (RIDE-EJC) y contempla que la planta esté operativa en aproximadamente 10 meses, consolidando el perfil industrial de la ciudad.

Durante el acto, Prunotto destacó la articulación entre el sector público y privado como eje para atraer inversiones y generar empleo, remarcando el rol de herramientas que brindan previsibilidad e incentivos para el desarrollo productivo.

Por su parte, el intendente Matías Haro subrayó la planificación local para impulsar nuevas inversiones y sostuvo que la llegada de esta empresa representa más oportunidades para los vecinos.

Desde la firma, su titular Gustavo Hellwing señaló que eligieron radicarse en la ciudad por las condiciones favorables para proyectar crecimiento a largo plazo.

El RIDE-EJC es un esquema impulsado por el municipio que promueve la radicación de proyectos industriales mediante beneficios fiscales y acompañamiento institucional, con el objetivo de fortalecer la producción y el empleo local.

La planta fue diseñada con criterios de eficiencia y sustentabilidad, incorporando energías renovables e iluminación natural, y forma parte del crecimiento del polo industrial en Estación Juárez Celman.