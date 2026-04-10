Seguridad: Se amplía el sistema de monitoreo urbano de Bialet Massé

El gobierno municipal de Bialet Massé anunció la ampliación del sistema de monitoreo urbano de la ciudad. La premisa será fortalecer la seguridad y mejorar la prevención en distintos sectores de la localidad.

La sala de monitoreo funciona en las instalaciones del Centro de Integración Comunitaria (CIC) desde su inauguración, realizada durante el pasado mes de diciembre.

Es importante mencionar que el centro de monitoreo opera bajo la coordinación en conjunto de la Policía Provincial y la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria Municipal.