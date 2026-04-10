Valle de Punilla

Seguridad: Se amplía el sistema de monitoreo urbano de Bialet Massé

La premisa será avanzar en materia de prevención en los distintos sectores de la localidad.
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Córdoba
viernes, 10 de abril de 2026 · 12:19

El gobierno municipal de Bialet Massé anunció la ampliación del sistema de monitoreo urbano de la ciudad. La premisa será fortalecer la seguridad y mejorar la prevención en distintos sectores de la localidad.

La sala de monitoreo funciona en las instalaciones del Centro de Integración Comunitaria (CIC) desde su inauguración, realizada durante el pasado mes de diciembre.

Es importante mencionar que el centro de monitoreo opera bajo la coordinación en conjunto de la Policía Provincial y la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria Municipal.

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