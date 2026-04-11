La Policía de Córdoba fija una hora especial para personas neurodivergentes

La Policía de Córdoba puso en marcha una franja de atención denominada “hora inclusiva”, destinada a personas neurodivergentes que necesiten realizar trámites administrativos en un entorno con menor carga sensorial.

El dispositivo funciona en la División Exposición por Extravío, ubicada en la planta baja de la Jefatura de Policía. Allí se dispone de un espacio adaptado con reducción de estímulos, buscando generar condiciones más cómodas y accesibles durante la atención.

La franja horaria establecida es los jueves de 18 a 19 y los sábados de 10 a 11. Según informaron, la iniciativa apunta a facilitar el acceso a gestiones administrativas, contemplando necesidades específicas vinculadas a la sobrecarga sensorial.

Desde la institución señalaron que la propuesta forma parte de un proceso de adecuación de los servicios, con el objetivo de ampliar la accesibilidad y mejorar la atención al público.