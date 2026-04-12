En Córdoba, una ciclovía unirá dos ciudades

La Provincia avanza en la construcción de una ciclovía que conectará dos localidades del departamento San Justo, con una traza que se desarrolla en paralelo a la Ruta Provincial A196.

El proyecto contempla una extensión total de 9,9 kilómetros y actualmente presenta un avance del 24%, según informaron desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

Los trabajos se concentran en la ejecución de terraplén, subrasante y la futura calzada de hormigón, en una obra que busca generar un corredor seguro para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte.

La iniciativa apunta a mejorar la conectividad regional y ofrecer una alternativa de movilidad más segura y eficiente.

En paralelo, Vialidad Provincial también ejecuta otras intervenciones en la zona. Entre ellas, la repavimentación de 19 kilómetros de la Ruta Provincial 17, en el tramo que une la intersección con la Ruta Provincial 3, a la altura de Marull, con la localidad de La Para.

Además, se trabaja en el asfaltado de 1,17 kilómetros de la Costanera Este, mediante la colocación de pavimento intertrabado.