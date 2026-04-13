Acuerdo en Córdoba para sumar a médicos en decisiones clave

El Gobierno de la Provincia de Córdoba firmó un convenio de cooperación con el Consejo de Médicos de la Provincia con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y sumar al sector profesional en la toma de decisiones vinculadas a políticas públicas.

El acuerdo fue impulsado a través del Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional y establece un marco de articulación para promover el intercambio de información, experiencias y conocimientos, además de avanzar en acciones coordinadas de interés común.

La firma estuvo encabezada por el ministro Miguel Siciliano, junto al presidente del Consejo de Médicos, Héctor Oviedo, y el secretario de Vinculación Institucional, Ángel Bevilacqua.

Durante el acto, Siciliano remarcó la importancia de integrar a instituciones con trayectoria en la construcción de políticas públicas, al considerar que el trabajo conjunto permite mejorar la calidad de las respuestas a la comunidad.

En la misma línea, Bevilacqua destacó que la articulación con entidades que aportan conocimiento técnico y profesional contribuye a fortalecer la gestión y legitimar las decisiones del Estado.

Por su parte, Oviedo valoró el convenio y sostuvo que el vínculo con el Gobierno permitirá ampliar herramientas destinadas al cuidado de la salud y potenciar el alcance de las acciones institucionales.

El acuerdo prevé la implementación de iniciativas conjuntas a partir de los recursos disponibles de ambas partes, con el objetivo de fortalecer el entramado institucional y avanzar en políticas públicas más integradas.