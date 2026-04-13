Buscan producir sin desmontar: nueva experiencia en Pocho

La Provincia de Córdoba puso en marcha un modelo productivo que integra la ganadería con el manejo sostenible de bosques nativos, en una experiencia piloto desarrollada en el departamento Pocho.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, a través de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que brinda asistencia técnica.

El proyecto propone compatibilizar la producción ganadera con la conservación del monte, promoviendo el uso sustentable de los recursos, el cuidado de la biodiversidad y el desarrollo de economías locales.

Según se informó, la experiencia busca convertirse en un modelo replicable en otros territorios de la provincia, en el marco del Plan Estratégico de Bosque Nativo.

Desde el área de Desarrollo Sostenible señalaron que el objetivo es avanzar hacia sistemas productivos que permitan generar actividad económica sin comprometer los ecosistemas.

La propuesta cuenta además con el apoyo del Fondo Verde del Clima, un organismo internacional que financia acciones frente al cambio climático.

Con esta iniciativa, la Provincia apunta a fortalecer la actividad ganadera incorporando criterios ambientales y promoviendo un equilibrio entre producción y conservación.