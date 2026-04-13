Capilla del Monte apuesta al sabor para atraer visitantes

Capilla del Monte. En Capilla del Monte, sigue con buen suceso la segunda edición de “Abril, Mes de la Paella y los Mariscos”, una propuesta gastronómica que busca consolidarse como uno de los atractivos turísticos destacados de la ciudad serrana. En lo que resta del mes en curso, vecinos y visitantes pueden disfrutar de una variada oferta culinaria en 14 restaurantes locales que se sumaron a la iniciativa.

Con la paella como plato central, cada establecimiento ofrece menús especiales que incluyen distintas opciones de mariscos y preparaciones inspiradas en la cocina mediterránea. La propuesta apunta a combinar sabores tradicionales del mar con el entorno serrano característico de la región, generando una experiencia diferencial para el turismo.

"Es la segunda edición de esta campaña que diseñamos desde el municipio en una acción conjunta con comerciantes gastronómicos locales. El año pasado funcionó muy bien y la idea primaria fue reforzar la Semana Santa que pasó y en segundo plano que la campaña continúe durante todo abril; De esta manera incentivamos el movimiento regional posicionando a Capilla del Monte como un destino gastronómico" destacó Alina Sczcupack, Secretaria de Turismo local.

Trabajo en conjunto

La Secretaría de Turismo dijo que la actividad es resultado de un trabajo conjunto con el sector privado, orientado a fortalecer la oferta turística y dinamizar la economía local. Además, subrayó la importancia de este tipo de propuestas para posicionar a Capilla del Monte como destino gastronómico.

La iniciativa también busca atraer visitantes de distintos puntos del país, aprovechando el flujo turístico de otoño. Para conocer detalles sobre los restaurantes participantes y promociones vigentes, se puede consultar el sitio oficial de la Secretaría de Turismo local: www.turismocapilla.gob.ar.

