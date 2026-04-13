CBA Me Capacita 2026 lanza más de 2.200 cursos gratuitos

El Gobierno provincial presentó una nueva edición del programa con una inversión de $3.000 millones, que incluirá capacitaciones presenciales y virtuales en toda Córdoba, con certificación oficial y foco en la inserción laboral.

El gobernador Martín Llaryora encabezó este lunes el lanzamiento de la edición 2026 de CBA Me Capacita, una iniciativa que busca fortalecer la formación profesional y ampliar las oportunidades de empleo en toda la provincia.

El programa contempla más de 2.200 cursos presenciales gratuitos que se dictarán en 293 localidades, además de una oferta virtual que comenzará en mayo con 7.000 vacantes disponibles. Las capacitaciones estarán orientadas tanto a oficios tradicionales como a áreas vinculadas a la economía del conocimiento.

Las inscripciones para los cursos presenciales ya se encuentran abiertas desde este lunes a través del Formulario Único de Postulantes. La propuesta está destinada a personas desde los 16 años, sin importar su nivel educativo o situación laboral.

Durante el acto, Llaryora destacó el rol de la capacitación como herramienta clave en el contexto económico actual. “La capacitación en oficios y el acceso al conocimiento permiten mejorar el presente y abrir nuevas oportunidades”, afirmó. Además, remarcó que el programa alcanzará a más de 100 mil cordobeses.

La iniciativa incluye certificaciones avaladas por la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Educación provincial, lo que busca garantizar la calidad de la formación.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo señalaron que el programa también apunta a fortalecer sectores estratégicos como la construcción, la energía, la metalmecánica, la gastronomía y la informática.

Según datos oficiales, el impacto de las ediciones anteriores muestra resultados concretos: el 40% de los egresados logró cambiar de trabajo, el 63% relaciona lo aprendido con su búsqueda laboral y el 98% considera útiles los conocimientos adquiridos.

Además, el 65% de los participantes pertenece al interior provincial, lo que refleja el alcance territorial del programa.

La formación se dictará en centros de desarrollo regional, instituciones educativas y organizaciones sociales, con el objetivo de facilitar el acceso en distintos puntos de la provincia.