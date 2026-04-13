Córdoba busca agilizar trámites y acceso a la salud

La Secretaría General de Salud y Desarrollo Humano de Córdoba firmó un convenio con la Defensoría del Pueblo para fortalecer el trabajo conjunto y ampliar la llegada de servicios a la comunidad.

El acuerdo tiene como objetivo principal acercar respuestas a los vecinos, especialmente en temas vinculados al acceso a la salud y a la realización de trámites de documentación.

Según se informó, la iniciativa busca mejorar la capacidad de atención en un contexto de mayor demanda, mediante una articulación directa entre ambas instituciones.

Además, se apunta a generar canales más ágiles para escuchar las problemáticas más frecuentes y dar respuestas en territorio.

Desde los organismos destacaron la importancia de trabajar de manera coordinada para optimizar recursos y garantizar una atención más cercana y efectiva para quienes lo necesitan.