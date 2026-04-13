Córdoba: recuperaron un basural y lo convirtieron en plaza

La Municipalidad de Córdoba inauguró un nuevo espacio público en barrio El Chingolo tras intervenir un predio que durante años funcionó como basural a cielo abierto.

El lugar, denominado “Los Naranjos”, fue recuperado en el marco del Programa de Saneamiento Ambiental y Recuperación Urbano Barrial, con participación de distintas áreas municipales y vecinos del sector.

La intervención permitió erradicar un macrobasural de 180 por 50 metros y transformarlo en un espacio con 230 metros de ciclovía, 300 metros de cordón cuneta, una nueva calle que mejora la conectividad, juegos infantiles y arcos de fútbol.

Además, para concretar la obra se utilizaron 94 metros cúbicos de hormigón, consolidando una mejora integral en el barrio.

El proyecto surgió a partir de un proceso participativo realizado el año pasado, donde los vecinos definieron las prioridades para el sector. La transformación impacta directamente en más de 7 mil habitantes.

Durante la apertura, el intendente Daniel Passerini recorrió el lugar junto a funcionarios municipales y destacó la recuperación de un espacio que pasó de ser un foco de residuos a un punto de encuentro comunitario.