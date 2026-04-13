Inscriben para los talleres culturales de La Cumbre

La Cumbre. Todavía hay tiempo para participar de los talleres e instancias de formación que se llevan a cabo en el CIC y en la Casa de la Cultura de La Cumbre.

Idiomas, folklore, corte y confección, percusión o yoga forman parte de una oferta diversa para grandes y chicos.

Más información e inscripciones de lunes a viernes en el CIC Av San Martín 153 o llamando al teléfono 3548 452005. Tambien en la Casa de la Cultura, en Justo Páez Molina 150 o llamando al teléfono 3548 430253.

