Jóvenes cordobeses se sumaron a “RE-conversar” para actuar frente a la crisis ambiental

El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, realizó la primera jornada de “RE-conversar”, una iniciativa destinada a estudiantes secundarios con el objetivo de promover el compromiso activo frente a la crisis ambiental.

La actividad reunió a más de 300 alumnos de instituciones educativas como el IPEM N° 268 “Deán Funes”, el IPEM N° 138 “Jerónimo Luis de Cabrera” y el colegio “Dr. Agustín Garzón Agulla”, quienes participaron de una experiencia que combinó reflexión, diagnóstico y herramientas concretas para la acción.

Durante el encuentro, la secretaria de Ambiente, Victoria Flores, destacó la importancia de impulsar espacios que interpelen a las juventudes: “No invitamos a una charla más, sino a transformar la reflexión en acción y a construir el futuro desde el compromiso”, expresó.

La jornada contó con distintas exposiciones que aportaron miradas complementarias. Galia Kademián habló sobre el rol de la sensibilidad juvenil como motor de cambio; Federico Arambarri planteó la desconexión con la naturaleza en la era digital; y Martín Jones cerró destacando la importancia de la autonomía de los jóvenes para generar transformaciones.

También participaron el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, y el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano.

La propuesta forma parte de una estrategia provincial que busca fortalecer la educación ambiental con un enfoque participativo, promoviendo que los jóvenes no solo comprendan los desafíos actuales, sino que se involucren activamente en el cuidado del ambiente y la transformación de sus comunidades.