La Falda: se concretó un nuevo Encuentro con Prestadores Turísticos

La Falda. Se llevó adelante en La Falda una reunión de trabajo junto al sector privado para fortalecer los lazos y continuar potenciando la oferta turística local, con el objetivo de recibir turistas durante todo el año y mejorar la calidad de los servicios.

"Asumimos compromisos conjuntos para adaptarnos al contexto actual de la actividad y consolidar a La Falda como un destino cada vez más competitivo. Seguimos construyendo los vínculos y las redes necesarias entre el sector público y privado, con un trabajo sostenido y un gran compromiso", destacaron desde el municipio.