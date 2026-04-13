La Legislatura abrió el debate por la nueva Ley de Glaciares

La Legislatura de Córdoba fue sede este jueves de un debate abierto sobre la reforma de la Ley de Glaciares, en el marco de una nueva edición del ciclo “Ciencia en Diálogo”.

El encuentro se realizó apenas un día después de que la Cámara de Diputados de la Nación sancionara la modificación de la Ley 26.639, lo que le dio un contexto especial a la jornada.

La actividad reunió a especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba, quienes analizaron el impacto de la normativa y la importancia de los glaciares como reservas estratégicas de agua.

El panel estuvo integrado por el geólogo Daniel Jerez y el arquitecto Emiliano Depetris, y fue moderado por el divulgador científico Lucas Tosolino. Durante más de dos horas, los expertos expusieron sus posturas y respondieron preguntas del público.

También participaron legisladores provinciales, autoridades académicas y estudiantes, en un espacio que buscó promover el intercambio de ideas y el análisis desde distintas perspectivas.

El evento formó parte de una iniciativa que apunta a acercar el conocimiento científico a la sociedad y fomentar el debate informado sobre temas de interés público.