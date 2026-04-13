Prevén tormentas fuertes con ráfagas y posible granizo

La Policía de Córdoba advirtió que para la tarde y noche de este lunes se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad en distintos puntos de la provincia, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Según el informe, los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones abundantes en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Ante este escenario, recomendaron circular con precaución y extremar cuidados, especialmente en rutas y zonas urbanas donde puedan registrarse anegamientos o complicaciones por el viento.

El alerta se enmarca en un cambio de condiciones climáticas que podría extender la inestabilidad durante las próximas horas.