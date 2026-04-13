Santa María de Punilla inicia la campaña de vacunación antigripal

La Municipalidad de Santa María de Punilla puso en marcha la Campaña de Vacunación Antigripal 2026. Los vecinos ya pueden acercarse a los centros de salud locales para recibir su dosis anual de forma gratuita, con el objetivo de prevenir complicaciones respiratorias antes del inicio de la temporada invernal.

El operativo de inmunización se lleva adelante en dos puntos clave de la localidad.

En el Dispensario Villa Bustos, la atención se realiza en el turno mañana, de 08:00 a 12:00 horas, mientras que en el Dispensario Santa María el horario habilitado es por la tarde, de 14:00 a 18:00 horas.

La campaña está dirigida prioritariamente a los grupos de riesgo, que incluyen a mayores de 65 años, niños de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas. También se convoca al personal esencial, como trabajadores de salud, policías y bomberos. En el caso de personas de entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo, deberán concurrir con la orden médica correspondiente para acceder a la vacuna.

Esta iniciativa busca garantizar la cobertura sanitaria en toda la comunidad y fomentar el cuidado preventivo. Se recomienda a los vecinos asistir con su carnet de vacunación para registrar la aplicación de la dosis 2026.