Sinsacate: Genini presentó "José Santos Ortiz, el otro muerto de Barranca Yaco"

Sinsacate. La historia no es lo que pasó. O, al menos, no es solamente eso. Es también lo que se decide recordar, lo que se elige narrar y aquello que, por distintos motivos, queda en los márgenes. Entre esas zonas de sombra habita la figura de José Santos Ortiz, protagonista de la política rioplatense en las primeras décadas del siglo XIX, cuya memoria quedó eclipsada por uno de los episodios más dramáticos de la historia argentina: el asesinato de Facundo Quiroga en Barranca Yaco.

Ortiz no era un acompañante menor. Había sido gobernador de San Luis por 9 años, militar en campañas decisivas y un hombre de confianza de Quiroga. Su vínculo se remontaba a la década de 1820, consolidándose en años de luchas civiles, alianzas políticas y gestión de gobierno.

El 16 de febrero de 1835, en un paraje solitario al norte de la ciudad de Córdoba, una partida armada interceptó la galera en la que viajaba con el caudillo riojano. La orden era precisa: no dejar testigos. El ataque, ejecutado por hombres al mando del capitán Santos Pérez bajo órdenes de los hermanos Reinafé —por entonces dueños del poder político cordobés—, terminó con la vida de Quiroga y de todos los integrantes de su comitiva.

Guilermo Genini, destacado historiador de San Luis, ha comenzado con una serie de conferencias donde ha profundizado sobre la historia del caudillo puntano y su familia: " Sus padres eran oriundos de Río Cuarto y se afincaron como principales ganaderos en Renca- San Luis, lugar que nació José Santos Ortiz" destacó el disertante, quién mostró una copia del acta de nacimiento en la que figura como "José Santos Ortíz" dejando de lado la posibilidad que haya sido nombrado como de "De los Santos".

A lo largo de casi tres horas de conferencia, Genini subrayó en varias oportunidades que Ortíz, no era un militar ni un combatiente, simplemente un ganadero exitoso y un político de excelencia que necesitó de una persona como Quiroga para fortalecer su performance: " la virtud de uno era la debilidad del otro. Es por eso el gran complemento que logran".

Gran parte de la conferencia, Genini se dedicó a resaltar la figura de Jose Santos Ortíz desde sus estudios para recibirse de abogado en Córdoba, el casamiento con su esposa Inés Velez (Hermana del Jurista Dalmacio Velez Sarsfield) y la influencia en el campo de las leyes sobre su cuñado.

La IA transformó el único retrato que existe sobre José Santos Ortiz y que dejó ver que el mismo fue dibujado post mortem.



También, le dedicó un pasaje importante a su función en el gobierno de Mendoza y su misión al norte con el caudillo riojano.

A mediados de diciembre de 1834 Quiroga aceptó la delicada misión sólo con la anuencia directa y personal de Rosas. Por ello se concertó una reunión el 18 de diciembre en la quinta de Juan Nepomuceno Terrero en el pueblo de Flores a las afueras de Buenos Aires entre los principales implicados Quiroga, Rosas y Maza, más la presencia del influyente anfitrión, en donde se establecerían los objetivos y características de la misión.

En 1834, el gobierno de Buenos Aires, encabezado por Manuel Vicente Maza y bajo la influencia de Juan Manuel de Rosas, encomendó a Quiroga una misión diplomática para mediar en el conflicto entre Salta y Tucumán. Ortiz fue designado formalmente como secretario de esa comisión, con carácter diplomático, lo que le otorgaba inmunidad y un rol clave en las negociaciones.

La misión culminó con éxito en Santiago del Estero, donde se firmó la paz entre las provincias enfrentadas. Sin embargo, el regreso sería fatal. Pese a las advertencias sobre un posible atentado, Quiroga decidió continuar el viaje sin escolta. En Barranca Yaco, la comitiva fue atacada por una partida al mando de Santos Pérez, que actuaba bajo órdenes de los hermanos Reinafé, entonces gobernantes de Córdoba.

El crimen tuvo repercusiones políticas de gran alcance. El gobierno de Buenos Aires asumió la investigación y el juicio, argumentando que Quiroga y Ortiz eran sus representantes oficiales. Así, el asesinato fue considerado no solo un hecho criminal, sino una violación del derecho de gentes.

A pesar de la relevancia de su trayectoria, la memoria de Ortiz quedó eclipsada. Sin embargo, los documentos de la época y los estudios históricos posteriores permiten reconstruir su verdadero lugar: el de un actor político de primer nivel en los años iniciales de la Confederación Argentina.

Un actor político de primer orden

José Santos Ortiz había sido gobernador de San Luis, militar en campañas decisivas y un dirigente con peso propio en el interior del país. Su trayectoria política y su relación con Quiroga no eran coyunturales, sino el resultado de más de una década de vínculos compartidos en los turbulentos años de las guerras civiles.

Se habían conocido en 1820, en medio de enfrentamientos armados en la región cuyana. Desde entonces, construyeron una relación que combinó afinidad política, confianza personal y cooperación estratégica. Ortiz no solo acompañó a Quiroga en campañas militares, sino que también articuló políticamente el alineamiento de San Luis con el proyecto federal que el caudillo riojano representaba en la región.

Cayó prisionero en la Batalla de Oncativo o Laguna Larga y por su relación con el Gral Paz, fue inmediatamente liberado.

Durante los años en que Quiroga consolidó su influencia sobre Cuyo, Ortiz fue una pieza clave en la administración y en la mediación política. Incluso después de dejar la gobernación, su vínculo con el caudillo se mantuvo activo, tanto en el plano militar como en el político.

"No es casual, entonces, que cuando el gobierno de Buenos Aires decidió intervenir en el conflicto entre Salta y Tucumán en 1834, su nombre apareciera como parte de la misión" destacó Genini.

" El decreto de designación incluyó a José Santos Ortiz como secretario de la comisión, con carácter plenamente diplomático. Este detalle, muchas veces mal interpretado o directamente ignorado, resulta central: Ortiz no era un secretario personal, sino un funcionario designado oficialmente, con responsabilidades políticas específicas y con la inmunidad que le confería su rol en la misión. La documentación de la época es clara. Ortiz aceptó formalmente su nombramiento y participó activamente en las negociaciones que culminaron, el 6 de febrero de 1835, con la firma de la paz entre Salta, Tucumán y Santiago del Estero" dijo Guillermo Genini.

El viaje final

"El regreso, sin embargo, estuvo marcado por la tensión. Las advertencias sobre un posible atentado eran concretas. Tanto en Buenos Aires como en el norte, se le ofreció a Quiroga protección armada. El caudillo la rechazó. La decisión sigue generando interrogantes. ¿Confianza excesiva? ¿Cálculo político? ¿Subestimación del peligro? Lo cierto es que la comitiva avanzó sin escolta hacia el sur. En Barranca Yaco, el destino los alcanzó" concluyó el historiador puntano.

Justicia, política y construcción del relato

Las consecuencias del crimen fueron inmediatas. El gobierno de Buenos Aires asumió la investigación y el juzgamiento, argumentando que tanto Quiroga como Ortiz eran sus representantes y que, por lo tanto, el asesinato constituía una violación del derecho de gentes.

Juan Manuel de Rosas logró que otros gobernadores federales avalaran esta interpretación, consolidando así su autoridad para intervenir en el caso. El juicio, llevado adelante en Buenos Aires, terminó con la condena de los responsables materiales e intelectuales del atentado.

En ese proceso, la figura de Ortiz aparece con claridad en los documentos: como secretario de la comisión, como representante diplomático, como parte integrante de la misión estatal.

La explicación no es simple, pero tampoco es misteriosa. Facundo Quiroga era, ya en vida, una figura de enorme potencia simbólica. Su muerte violenta, en circunstancias dramáticas, reforzó esa dimensión y lo convirtió en un personaje central del relato histórico argentino.

