Abren inscripción para cubrir el cargo de juez electoral

El Consejo de la Magistratura de Córdoba abrió la convocatoria para participar del concurso público de antecedentes y oposición destinado a cubrir el cargo de juez o jueza Electoral de la Provincia.

La inscripción se realizará entre el 20 y el 28 de abril de 2026. Durante ese período, los aspirantes deberán completar un formulario digital disponible en la web oficial del organismo, adjuntando su currículum vitae en formato PDF y la constancia de pago del arancel correspondiente.

De manera paralela, los postulantes deberán presentar en la sede del Consejo de la Magistratura —ubicada en avenida General Paz 70, sexto piso— un sobre cerrado con la copia impresa del formulario, una fotografía actualizada y toda la documentación exigida en original.

Desde el organismo indicaron que no se admitirán constancias de inicio de trámite, salvo el certificado de buena conducta emitido por la Policía, que podrá presentarse posteriormente. Aquellos aspirantes que no cumplan con todos los requisitos en tiempo y forma serán declarados inadmisibles.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse telefónicamente o acercarse personalmente a la sede del Consejo en el horario administrativo.