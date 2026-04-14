Capilla del Monte se integra a proyectos fuertes de la Provincia

Capilla del Monte fue uno de los puntos destacados en la agenda de trabajo que el Gobierno de Córdoba viene desarrollando con intendentes y jefes comunales, con el objetivo de avanzar en obras y proyectos en distintas localidades del interior.

En ese marco, el intendente Fabricio Díaz detalló que en la ciudad se realizaron obras de asfalto y recuperación de paños de hormigón, y subrayó como eje central la resolución de la crisis hídrica que afectaba a la localidad. Según explicó, con aportes provinciales se realizaron perforaciones en zonas críticas, lo que permitió mejorar el abastecimiento de agua.

Las acciones forman parte de una serie de reuniones encabezadas por el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, quien recibió a autoridades de distintos municipios para coordinar una agenda común de trabajo que incluye infraestructura, servicios y programas de desarrollo local.

Además de Capilla del Monte, se abordaron proyectos en otras localidades. En Italó se ejecutan obras de cordón cuneta y se proyectan mejoras en la plaza del Barrio Norte y en la red de agua potable. En Las Caleras se avanzó en la puesta en valor de un centro de salud, mientras que en La Paquita y Sarmiento se desarrollan obras urbanas como remodelación de plazas, adoquinado y mejoras en avenidas principales.

Desde la Provincia indicaron que estos encuentros buscan sostener el avance de obras en el interior y mejorar la calidad de vida en cada comunidad a través del trabajo conjunto con los gobiernos locales.