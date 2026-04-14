Capilla del Monte: vacunaron contra la gripe a adultos mayores

Capilla del Monte. El Municipio de Capilla del Monte continúa acercando acciones de salud a los barrios. Ayer, en Abuelos en Acción, se llevó adelante una jornada de vacunación antigripal gratuita destinada a adultos mayores.

La iniciativa se enmarca en la campaña de vacunación destinada a grupos de mayor riesgo, acercando el servicio en un punto accesible para la comunidad, facilitando la asistencia de vecinos que se acercaron por sus propios medios o acompañados.