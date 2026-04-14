Conicet incorpora investigadores en Córdoba

El Conicet Córdoba dio la bienvenida a 160 nuevos becarios y becarias que se integran en 2026 a la comunidad científica de la región, en el marco de un acto institucional realizado en el Centro Científico Tecnológico.

Durante la jornada, autoridades del organismo brindaron una introducción al funcionamiento del sistema científico y alentaron a los ingresantes a desarrollar sus trayectorias con compromiso, curiosidad y vocación por la investigación.

Además, referentes de distintas áreas expusieron sobre los espacios de trabajo disponibles y las herramientas de acompañamiento para esta nueva etapa, con el objetivo de facilitar la inserción de los becarios en los equipos de investigación.

La incorporación de estos nuevos investigadores apunta a fortalecer el desarrollo científico en Córdoba y potenciar la generación de conocimiento con impacto en la sociedad.