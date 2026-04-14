Córdoba regula apps: cómo anotarse para trabajar

La Municipalidad de Córdoba puso en marcha el Registro Digital Municipal para quienes quieran trabajar con aplicaciones de transporte. Tanto conductores como titulares de vehículos deben completar la inscripción para poder prestar servicio de manera legal.

El trámite se realiza de forma online a través del portal VeDi, donde los usuarios deben elegir entre las opciones “Registrar mi vehículo” o “Registrar como conductor” y cargar la documentación correspondiente.

Entre los requisitos principales para choferes se encuentra el DNI, la licencia de conducir profesional clase D1, seguro o ART y certificados de antecedentes sin causas pendientes. En el caso de los propietarios, se exige además documentación del vehículo, seguro vigente e inscripción ante ARCA.

Los vehículos deberán cumplir condiciones específicas, como una antigüedad máxima de 10 años, motor desde 1.000 cc, aire acondicionado, verificación técnica aprobada y capacidad de baúl adecuada.

El plazo para completar la documentación es de 120 días hábiles desde la reglamentación, con fecha límite estimada en junio.

La medida busca ordenar el funcionamiento de las aplicaciones de movilidad en la ciudad y establecer condiciones claras para conductores y usuarios.