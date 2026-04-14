Jesús María: lanzan una convocatoria abierta a bailarinas de todo el país

Jesús María. La Compañía Femenina de Danzas Folklóricas Pasos Libres, de Jesús María, abrió su convocatoria para incorporar nuevas bailarinas.

"Si sentís pasión por nuestras raíces, el escenario y el trabajo en equipo, este es tu lugar", describieron en la convocatoria.

Requisitos

* Ser mayor de 18 años

* Contar con experiencia en danzas folklóricas argentinas (excluyente).

* Tener formación en danza clásica/ contemporánea (no excluyente).

* Tener disponibilidad para ensayar al menos un fin de semana al mes en Jesús María, Córdoba

* Compromiso, responsabilidad y amor por la danza

"Buscamos mujeres que quieran crecer artística y humanamente, formando parte de un proyecto colectivo con identidad, fuerza y sensibilidad", describe la convocatoria.

Para postularse o recibir más información, comunicarse por mensaje privado o al 3525 525440.

