Jesús María: lanzan una convocatoria abierta a bailarinas de todo el país

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Córdoba
martes, 14 de abril de 2026 · 01:25

Jesús María. La Compañía Femenina de Danzas Folklóricas Pasos Libres, de Jesús María, abrió su convocatoria para incorporar nuevas bailarinas.
"Si sentís pasión por nuestras raíces, el escenario y el trabajo en equipo, este es tu lugar", describieron en la convocatoria.

 

Requisitos

* Ser mayor de 18 años
* Contar con experiencia en danzas folklóricas argentinas (excluyente).
* Tener formación en danza clásica/ contemporánea (no excluyente).
* Tener disponibilidad para ensayar al menos un fin de semana al mes en Jesús María, Córdoba
* Compromiso, responsabilidad y amor por la danza

"Buscamos mujeres que quieran crecer artística y humanamente, formando parte de un proyecto colectivo con identidad, fuerza y sensibilidad", describe la convocatoria.
Para postularse o recibir más información, comunicarse por mensaje privado o al 3525 525440.
 

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