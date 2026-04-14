Lotes en Córdoba: el plan de 500 terrenos empieza a tomar forma

El plan de 500 lotes destinado a vecinos de Villa Dolores comenzó a avanzar en su etapa técnica, tras una reunión entre autoridades provinciales y municipales. La iniciativa apunta a dar respuesta a la demanda de acceso al suelo urbano y permitir que más familias puedan iniciar la construcción de su vivienda propia.

El encuentro se realizó en el marco de los compromisos asumidos por la Provincia y contó con la participación del ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, junto al intendente Maximiliano Rivarola y equipos técnicos del área de viviendas.

Durante la mesa de trabajo se analizaron los lineamientos técnicos, operativos y administrativos necesarios para avanzar en la planificación del proyecto, que continuará desarrollándose en las próximas semanas con nuevas reuniones.

Desde el Gobierno destacaron la importancia del trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para llevar adelante este tipo de iniciativas, que buscan ampliar el acceso a soluciones habitacionales en el interior provincial.