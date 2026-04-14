Reciclado y empleo: cómo un fondo impulsa trabajo en Córdoba

El Gobierno de Córdoba concretó una nueva entrega de fondos en el marco del Fondo Ayudar, con una inversión total de 24.300.000 pesos destinada a fortalecer proyectos vinculados al reciclado, la inclusión social y la generación de empleo.

En esta oportunidad, los aportes beneficiaron a la cooperativa RECICORD, un espacio que trabaja desde hace años en la zona sur de la ciudad de Córdoba promoviendo la inclusión laboral a través del reciclaje. Actualmente, la organización nuclea a 60 familias, emplea a 16 personas y procesa unas 60 toneladas mensuales de residuos de distintos materiales.

Los fondos se utilizaron para mejorar la infraestructura del centro de reciclado, incluyendo la construcción de sanitarios y una cocina equipada, además de incorporar tecnología, capacitación y herramientas para ampliar la recuperación de residuos y generar mayor valor agregado.

Desde el Gobierno destacaron que este tipo de políticas apuntan a fortalecer el trabajo territorial, mejorar las condiciones laborales y acompañar a organizaciones que cumplen un rol clave en el cuidado del ambiente y la economía social.

El Fondo Ayudar forma parte de una estrategia provincial que busca impulsar proyectos con impacto social, fomentar el empleo y promover la innovación en sectores que requieren acompañamiento estatal.