Reciclado y empleo: cómo un fondo impulsa trabajo en Córdoba

Inversión social en Córdoba
Reciclado y empleo: cómo un fondo impulsa trabajo en CórdobaEl Gobierno provincial entregó nuevos fondos del programa Ayudar destinados a iniciativas de economía circular e inclusión laboral, con impacto directo en cooperativas y sectores vulnerables.
El Gobierno de Córdoba concretó una nueva entrega de fondos en el marco del Fondo Ayudar, con una inversión total de 24.300.000 pesos destinada a fortalecer proyectos vinculados al reciclado, la inclusión social y la generación de empleo.
En esta oportunidad, los aportes beneficiaron a la cooperativa RECICORD, un espacio que trabaja desde hace años en la zona sur de la ciudad de Córdoba promoviendo la inclusión laboral a través del reciclaje. Actualmente, la organización nuclea a 60 familias, emplea a 16 personas y procesa unas 60 toneladas mensuales de residuos de distintos materiales.
Los fondos se utilizaron para mejorar la infraestructura del centro de reciclado, incluyendo la construcción de sanitarios y una cocina equipada, además de incorporar tecnología, capacitación y herramientas para ampliar la recuperación de residuos y generar mayor valor agregado.
Desde el Gobierno destacaron que este tipo de políticas apuntan a fortalecer el trabajo territorial, mejorar las condiciones laborales y acompañar a organizaciones que cumplen un rol clave en el cuidado del ambiente y la economía social.
El Fondo Ayudar forma parte de una estrategia provincial que busca impulsar proyectos con impacto social, fomentar el empleo y promover la innovación en sectores que requieren acompañamiento estatal.