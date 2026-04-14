Rescataron una corzuela bebé en Córdoba

Casa Grande. Una corzuela de menos de diez días de vida fue rescatada en la provincia de Córdoba en un operativo conjunto entre guardaparques provinciales y personal de Ambiente Córdoba. El pequeño ejemplar, visiblemente vulnerable por su corta edad, fue trasladado a la Reserva Tatú Carreta, donde recibirá atención especializada hasta estar en condiciones de regresar a su hábitat natural.

El procedimiento puso en evidencia la importancia de actuar con responsabilidad frente a la fauna silvestre. Desde el equipo interviniente remarcaron que este tipo de intervenciones deben ser realizadas exclusivamente por especialistas, ya que un manejo inadecuado puede comprometer la supervivencia del animal.

La cría, conocida comúnmente como cervatillo, permanecerá bajo cuidados constantes en el centro de rehabilitación. Allí será alimentada y monitoreada para garantizar su desarrollo, con el objetivo de lograr una futura reinserción en el monte cordobés.

Las autoridades también aprovecharon la ocasión para recordar a la comunidad una recomendación clave: no retirar crías de animales silvestres de su entorno. En muchos casos, explicaron, las madres se alejan momentáneamente para buscar alimento, pero regresan luego por sus crías. Intervenir sin conocimiento puede provocar que el animal quede huérfano o no pueda reinsertarse en la naturaleza.

En el caso de las corzuelas, a medida que crecen comienzan a acompañar a sus madres en la búsqueda de frutos, hojas y arbustos en zonas más abiertas del monte. Recién alrededor de los ocho meses alcanzan su independencia y adoptan hábitos solitarios.

Este rescate vuelve a poner en agenda la necesidad de proteger la biodiversidad y respetar los procesos naturales, priorizando siempre la intervención profesional para garantizar el bienestar de la fauna silvestre.

