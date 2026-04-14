Tanti proyecta su futuro junto a la Universidad Provincial Córdoba

La Municipalidad de Tanti convoca a vecinos, instituciones y prestadores turísticos a participar de una jornada de trabajo junto a la Universidad Provincial Córdoba, donde se proyectará el futuro de la localidad y se avanzará en la construcción de una visión estratégica con énfasis en los recursos locales y el crecimiento de la comunidad.

En el marco de una gestión que apuesta al desarrollo planificado, el intendente Emiliano Paredes visitó días atrás la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba. El encuentro representa un paso clave para desarrollar el Mapa de Oportunidades Turísticas (MOT), una herramienta técnica que resultará clave para la gestión local.

«Gobernar es escuchar, pero también es tener un plan claro. Queremos que el desarrollo de Tanti sea el resultado de una planificación sostenida, donde el conocimiento académico se articule con la experiencia de nuestros prestadores»; dijo el intendente, quien impulsa un proceso de planificación participativa que convoca a distintos actores de la comunidad a formar parte de la construcción de este proyecto.

El primer Taller Participativo se desarrollará el miércoles 15 de abril a las 18:30 hs. en la Universidad Popular de Tanti.

Según pudo conocerse, este espacio busca promover el intercambio, la construcción colectiva y la definición de lineamientos que acompañen el desarrollo sostenible de la localidad.