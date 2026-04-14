Valle Hermoso: comenzó el Taller Recreativo Adultos +60

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Córdoba
martes, 14 de abril de 2026 · 01:22

Valle Hermoso. El área de Deportes de Valle Hermoso informó que el sábado comenzaron las actividades del Taller Recreativo del Adulto Mayor. 
"Seguimos sumando propuestas saludables para compartir buenos momentos. Todavía podés sumarte a pilates, gimnasia, yoga, juegos recreativos, tejo, newcom, folklore y más", destacaron.
Las inscripciones deberán realizarse en el Área de Deportes y Recreación (Centro Cultural), de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
 

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