“300 cartas” llega a Córdoba con funciones especiales y la presencia de su director

El Cine Arte Córdoba será escenario del estreno de “300 cartas”, la nueva película del director Lucas Santa Ana, en el marco del Espacio INCAA. Las funciones se realizarán el jueves 16 y viernes 17 de abril a las 19, y contarán con la presencia del realizador, quien participará de un intercambio con el público.

El film narra la historia de Jero y Tom, una pareja que aparenta estabilidad, pero cuya relación se quiebra de manera inesperada. A partir de una caja con 300 cartas, el protagonista inicia un recorrido íntimo que lo lleva a reconstruir el vínculo y repensar el amor, la identidad y las formas actuales de relacionarse.

Con una propuesta que combina drama y comedia, la película aborda temas como el duelo, los vínculos afectivos y las tensiones de las relaciones contemporáneas, con una mirada reflexiva. Según explicó Santa Ana, el proyecto surgió de una experiencia personal y de la necesidad de explorar una “comedia anti-romántica” que también cuestione prejuicios dentro del propio colectivo LGBT.

Además, el director destacó la importancia de que el cine nacional llegue a todo el país y valoró el rol de los Espacios INCAA como “trincheras culturales” que permiten ampliar el acceso y la circulación de producciones independientes.

La actividad forma parte de la programación del Espacio INCAA, una iniciativa que busca promover el cine argentino y fortalecer su presencia en distintas provincias.