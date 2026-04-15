Capilla del Monte: "Tejiendo con Amor" sigue creciendo
Capilla del Monte. El municipio de Capilla del Monte compartió una nueva jornada llena de compromiso, encuentro y solidaridad con "Tejiendo con Amor", en el Centro de Día Juan D. Perón, donde vecinos continúan uniendo manos para ayudar a quienes más lo necesitan.
"Este finde recibimos la visita del intendente Santiago Arenas, acompañando y destacando esta hermosa iniciativa comunitaria. Te invitamos a sumarte el próximo sábado a las 15 hs y ser parte de este espacio solidario", dijeron desde el área de Prensa.