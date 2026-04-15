Córdoba giró más de $2.700 millones para obras en escuelas del interior

El Gobierno de la provincia de Córdoba realizó una nueva transferencia de fondos a municipios y comunas por un total de $2.782 millones, correspondiente al mes de marzo, destinada a obras de infraestructura y mantenimiento en establecimientos educativos.

Con este desembolso, la gestión encabezada por Martín Llaryora ya acumula más de $50.491 millones transferidos para mejorar las condiciones edilicias de las escuelas en todo el territorio provincial.

Los recursos están orientados a tareas de mantenimiento, refacciones, ampliaciones y mejoras en servicios básicos, sanitarios, accesibilidad y acondicionamiento de aulas, según las necesidades de cada comunidad.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó que estas inversiones “mejoran las condiciones de enseñanza y aprendizaje” y refuerzan la presencia del Estado en toda la provincia.

Desde la cartera educativa señalaron que el esquema permite una intervención ágil y descentralizada, facilitando que municipios y comunas respondan de manera directa a las demandas edilicias de cada escuela.