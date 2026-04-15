El 2° Festival de Kamishibai y Teatro de Papel llega a La Cumbre

La Cumbre. La ciudad de La Cumbre será sede del 2° Festival de Kamishibai y Teatro de Papel, un encuentro que combina narración, arte e historias que cobran vida a través de imágenes y palabras.

La propuesta se llevará a cabo el jueves 16 y viernes 17 de abril, en el Microcine Sala Caraffa (Pasaje Tassano 55).

"Una experiencia diferente, ideal para grandes y chicos, donde la tradición del teatro de papel nos invita a redescubrir el poder de contar historias", señalaron los organizadores.

El evento es de entrada gratuita para escuelas y jubilados. Público en general: entrada accesible.

