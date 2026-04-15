El Jardín Botánico fue escenario de dos bodas en Córdoba

Dos parejas se casaron en el Jardín Botánico de Córdoba, en el marco de una iniciativa del municipio que busca habilitar espacios públicos emblemáticos para la celebración de matrimonios.

Las uniones se concretaron en el Paseo de la Flora Cordobesa, dentro del predio ubicado en el Polo Ambiental Rubén Américo Martí. Allí, Vanesa y Ezequiel, junto a Julieta y Juan, eligieron un entorno natural para formalizar su vínculo acompañados por familiares y amigos.

En uno de los casos, el lugar tuvo un significado especial para la pareja. Según contó Vanesa, la propuesta de casamiento ocurrió en ese mismo espacio, cuando su pareja simuló haber perdido una piedra y terminó arrodillado con un anillo.

Desde la Municipalidad informaron que la iniciativa permite realizar casamientos en distintos puntos de valor cultural, histórico y ambiental, como el Cabildo, el Parque Sarmiento y la Isla Crisol, entre otros.

El trámite se gestiona a través de la plataforma CiDi. El costo es de $50.310 en días hábiles y de $84.850 para fines de semana y feriados.