El Teatro Itinerante recorre la Capital y el interior cordobés

La edición 2026 del Teatro Itinerante ya está en marcha y recorre la provincia con una agenda que combina circo, títeres, clown, narración y teatro para todas las edades.

La iniciativa de la Agencia Córdoba Cultura ya comenzó en la capital y continuará durante abril en distintos puntos del territorio.

Con espectáculos para todas las edades y funciones gratuitas en plazas, escuelas, bibliotecas y centros comunitarios, el ciclo transforma espacios cotidianos en escenarios y acerca las artes escénicas a vecinos de toda la provincia.

La programación comenzó en barrio Las Violetas de la ciudad de Córdoba, en una jornada que reunió a familias en torno a una varieté de artes escénicas.

La apertura contó con la presencia del presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, y el vocal del directorio Raúl Sansica. “Lo más valioso de este programa es el encuentro: ver a las familias, a los chicos y a los vecinos disfrutar del teatro en sus propios espacios», dijo Rodio.

Y agregó: «Eso es lo que buscamos, que la cultura esté cada vez más cerca de la gente”.

El ciclo se extiende tanto en la capital como en distintas localidades del interior.

Una agenda cultural que llega a cada territorio

Durante abril, Teatro Itinerante propone funciones en distintos puntos de Córdoba Capital y el interior provincial, con entrada libre y gratuita. La programación incluye espectáculos para infancias, propuestas familiares y obras dirigidas a jóvenes y adultos.

Entre las próximas funciones en la ciudad de Córdoba se destacan:

16/04: “El pequeño circo más grande del mundo” (títeres), en la Escuela Dr. René Favaloro (B°16 de Noviembre).

18/04: “El sueño de Eze” (títeres), en el Centro Vecinal Coronel Olmedo.

23/04: “Con los residuos del cajón hacemos una canción” (Títeres de mesa) en Escuela Manuel Estrada (Villa San Carlos).

23/04: “WOF: obra payasa para Virginia Woolf” (Clown) en Biblioteca Bella Vista.

24/04: “La ilusión del Rubio” (teatro callejero) en el Centro Comunitario Cooperativa Felipe Varela.

25/04: “Me caí en un sombrero” (narración), en Biblioteca Flor de Papel.

29/04: “El Investigatopo” (títeres), en Escuela Santiago del Castillo (Villa Azalais).

El recorrido también incluye localidades como Tinoco, Villa del Totoral, Río Seco, Río Primero, Tulumba y parajes rurales, consolidando el carácter federal del programa.

Cronograma de funciones en el interior provincial

17/04 a las 17:00 hs: “Había una vez un circolorido” (Circo, clown y títeres) en la Plaza 20 de Junio, Tinoco.

19/04 a las 17:00 hs: “Fabulosamente, emociones en movimiento” (Teatro, clown y circo) en el SUM de Bomberos Voluntarios, Villa del Totoral.

20/04 a las 18:00 hs: “La Parda” (Títeres de mesa) en el Salón Comunal de La Pampa, Dpto. Totoral.

23/04 a las 20:00 hs: “Lluvia de Arroz” (Comedia dramática) en el C.E.N.M.A. de Sebastián Elcano, Dpto. Río Seco.

24/04 a las 12:00 hs: “Club Social y Deportivo Papetti” (Clown) en el IPEM 371 Mariano Moreno, Rayo Cortado, Dpto. Río Seco.

24/04 a las 20:30 hs: “Objeto Mujer” (Comedia dramática) en el C.E.N.M.A. de Río Primero.

28/04 a las 15:00 hs: “Quri Qala, el tesoro en la montaña” (Títeres) en la Escuela Secundaria Rural IPETYM 63 Anexo, Paraje Cachi Yaco, Dpto. Sobremonte.

30/04 a las 10:00 hs: “Hasta el momento” (Circo) en el Centro de Jubilados de San José de la Dormida, Tulumba.

30/04 a las 14:00 hs: “Animaladas, el último sapucay” (Títeres) en el Comedor Pami del Centro de Jubilados de Villa Tulumba.

Teatro, circo y relatos en movimiento

La programación reúne elencos y compañías de toda la provincia, con propuestas que van desde el humor y la fantasía hasta temáticas sociales y ambientales. Hay historias para reír, emocionarse y reflexionar, con espectáculos que abordan las emociones, los vínculos y el cuidado del entorno.

Además, el programa impulsa la circulación de artistas cordobeses y genera oportunidades de encuentro directo con la comunidad, transformando espacios cotidianos en escenarios abiertos.

Consolidado como una política cultural sostenida, Teatro Itinerante refuerza el acceso a la cultura en todo el territorio provincial. Cada función se convierte en una experiencia compartida que acerca el teatro a nuevos públicos y fortalece el vínculo entre artistas y comunidades.