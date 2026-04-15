La Provincia presentó una nueva oferta de aumento a los docentes

Córdoba. En medio del conflicto docente en Córdoba, el Gobierno provincial presentó una cuarta propuesta salarial a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) que garantiza un aumento anual no inferior al 40%, en un intento por destrabar la negociación paritaria.

La oferta incluye una suba inicial significativa. Para un maestro de grado, el incremento en abril sería del 23,3%, lo que equivale a unos $224.500, mientras que para quienes tienen 30 horas cátedra el aumento alcanza el 18,9%, con una mejora de $248.796 en ese mes. En el caso de cargos directivos, la suba es del 15,9%.

Además, el esquema contempla el pago de sumas no remunerativas correspondientes a febrero, marzo y abril, que luego se incorporarán al salario a partir de mayo. Según lo detallado, el retroactivo representa montos importantes: un maestro de grado recibiría alrededor de $426.300 adicionales, mientras que para 30 horas cátedra el diferencial asciende a $541.800.

A partir de mayo, la propuesta establece aumentos mensuales del 2% acumulativo hasta enero de 2027, tanto para conceptos remunerativos como no remunerativos. Este mecanismo incluye una cláusula de revisión en octubre para ajustar los salarios en caso de que la inflación supere lo acordado.

“Si el IPC supera lo que se viene pagando, se va a corregir inmediatamente”, explicó el secretario general de la UEPC, Roberto Cristali, quien también remarcó el impacto concreto de la oferta en los ingresos docentes.

El acuerdo también incorpora otros puntos relevantes, como la eliminación del tope del complemento remunerativo desde marzo, la actualización de las asignaciones familiares según el índice de inflación y una compensación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) con una actualización del 92%.

En cuanto a los días de paro, el dirigente sindical señaló que podrían revisarse los descuentos si la propuesta es aceptada. “Si hay aprobación, no se va a descontar el día pendiente y se va a poner en discusión la devolución de lo ya descontado”, afirmó.

La oferta será debatida en distintas instancias internas del gremio: este miércoles en los departamentos, el jueves en las escuelas, el viernes nuevamente en los departamentos y finalmente el lunes se tomará una decisión definitiva.

El anuncio se produjo en un clima de fuerte tensión, con protestas de sectores disidentes del gremio y momentos de forcejeo durante la jornada. Tras la reunión, Cristali debió retirarse con custodia policial.