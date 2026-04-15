Río Cuarto, sede del Encuentro de Historia de los Pueblos del Sur de Córdoba

Río Cuarto. Con el objetivo de poner en valor el pasado, reflexionar sobre el presente y proyectar el futuro, se realizará el próximo 18 de abril en Río Cuarto el 40° Encuentro de Historia: “Los Pueblos del Sur de Córdoba se reúnen”, una propuesta que convoca a investigadores, docentes, estudiantes y público en general.

La actividad tendrá lugar desde las 8:30 horas en el Centro Cultural El Andino, en la ciudad de Río Cuarto, y será libre y gratuita, lo que refuerza su carácter abierto y participativo.

Organizado por la Junta Municipal de Historia y el Archivo Histórico Municipal, el encuentro se consolida como un espacio clave para la construcción de la memoria regional. A lo largo de sus cuatro décadas de trayectoria, este evento ha permitido visibilizar investigaciones, rescatar historias locales y fortalecer la identidad de las comunidades del sur cordobés.

Bajo el lema “Poner en valor el pasado, integrar el presente y trazar el futuro”, la jornada propone un intercambio enriquecedor entre distintas miradas y disciplinas, promoviendo el diálogo entre generaciones y actores sociales.

Además, cuenta con el acompañamiento de instituciones como la Fundación por la Cultura, el Gobierno de Río Cuarto y el programa “Vos, Primero estás vos”, lo que evidencia el respaldo institucional a este tipo de iniciativas culturales y educativas.

Se espera una importante convocatoria de participantes de toda la región, reafirmando el interés creciente por la historia local y el compromiso con la preservación del patrimonio.

El encuentro no solo será una instancia académica, sino también una oportunidad para que la comunidad se acerque a sus raíces y reflexione sobre el camino recorrido, en un contexto donde la memoria colectiva se vuelve fundamental para construir el porvenir.

