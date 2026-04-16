Así serán los operativos de seguridad para Instituto-Estudiantes y Talleres-Riestra

El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) este jueves aprobó los dispositivos de seguridad planificados para los partidos que el próximo fin de semana protagonizarán en esta capital, Instituto con Estudiantes de La Plata, Talleres vs. Deportivo Riestra.

También se realizó el operativo del encuentro entre Racing frente a Defensores de Belgrano, por la Primera Nacional.

La presentación de los esquemas de trabajo fue encabezada por el titular de la cartera de seguridad deportivo, Marcelo Frossasco, quien estuvo acompañado por autoridades de los clubes, de la Policía y representantes de organismos provinciales y municipales.

En ninguno de los encuentros habrá público visitante.

Instituto – Estudiantes – Sábado 17:15

El ingreso de los simpatizantes del equipo de Alta Córdoba será desde las 15:15 con los habituales controles del personal del programa de admisión a los estadios, Tribuna Segura.

Puertas habilitadas:

11 Popular Sur

08 Popular Norte

09-10 Preferencial

04 Platea Baja

02-03-06 Platea Alta Kempes

05 Acceso prensa

La delegación de Instituto se alojará en el Hotel Quorum de avenida La Voz del Interior.

Talleres – Deportivo Riestra – Domingo 20:30

Todas las tribunas del Mario Alberto Kempes estarán habilitadas desde las 18:30 horas.

Platea Ardiles – portón 1

Popular Sur – portón 1 BIS

Popular Willington – portón 2

Popular Willington – portón Auxiliar Norte

Platea Gasparini portón 3 y 4

Afuera del estadio los hinchas podrán estacionar sus vehículos en playa norte, playa sur, playa sur sector VIP, parque del Kempes, en el espacio de la Facultad de Turismo Montes Pacheco, Parque del Chateau y Centro de Convenciones.

Durante el domingo, los parques del Kempes, Bustos y del Chateau estarán cerrados al público a partir de las 14.

Habrá 12 unidades del transporte público de pasajeros disponibles a partir de las 18 horas desde la plaza Héroes de Malvinas/de la Intendencia con descenso en el sector sur del Parque del Kempes.

El plantel de Talleres se concentrará en el Hotel Orfeo Suites, mientras que el de Riestra lo hará en el Hotel Quinto Centenario.

Racing – Defensores de Belgrano – Domingo 20 horas

Por la 10° fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional, Racing recibirá en el Miguel Sancho a Defensores de Belgrano.

Para este encuentro programado para las 20, se consideró la apertura de los ingresos a partir de las 18:30

El club cordobés se concentrará en el hotel King David y los bonaerenses en el Castelar de barrio Alta Córdoba.

En todos estos eventos deportivos será necesaria la portación del Documento Nacional de Identidad.

Tanto el sábado como el domingo en los partidos habrá una importante cantidad de personal de diferentes organismos de la Provincia y el Municipio como efectivos de la Policía, FPA y Bomberos; de seguridad privada; personal del programa Tribuna Segura; Tránsito, Espectáculos Públicos, Defensa Civil, Fiscalización y Control de la Municipalidad de la ciudad; de Utedyc y dispositivos sanitarios con ambulancias y socorristas.