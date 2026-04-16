Córdoba aprobó “Mi Docta”, la plataforma para hacer trámites desde el celular

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó la implementación de “Mi Docta”, una plataforma digital que permitirá a los vecinos realizar trámites municipales desde el celular, sin necesidad de trasladarse a distintas dependencias.

Según se informó, el sistema concentrará en un solo espacio todas las gestiones que ya cuentan con modalidad digital, con el objetivo de simplificar procesos y mejorar la experiencia de los usuarios.

Además, la iniciativa prevé la creación de una base de datos unificada, lo que permitirá optimizar la gestión administrativa y agilizar los tiempos de respuesta del municipio.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que se trata de un paso clave dentro de las políticas de modernización e innovación en la ciudad.