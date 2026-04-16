Córdoba avanzó con la educación financiera en las aulas

Este jueves finalizó en la Legislatura de Córdoba el ciclo de Jornadas de Divulgación de la Alfabetización Económica y Financiera, una iniciativa desarrollada en el marco de la ley 11.023 que busca fortalecer la formación ciudadana en el manejo de recursos y la toma de decisiones económicas.

Durante los encuentros se abordaron experiencias y reflexiones sobre el impacto de la educación financiera en la vida cotidiana, el desarrollo de emprendimientos y el ámbito educativo.

En la última jornada participaron Ivana y Guillermo Cavigliasso, referentes de Maní King / Prodeman; Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano; y representantes de Talleres, Miguel Cavatorta, Andrea Maldonado y Maximiliano Salas. El panel fue moderado por la periodista especializada Estefanía Pozzo.

Además, se presentó el documento “Alfabetización Económica y Financiera en el Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba”, elaborado por el equipo técnico del Ministerio de Educación. La propuesta plantea un recorrido progresivo a lo largo de toda la escolaridad, con un enfoque transversal, inclusivo y con perspectiva de género.

El cierre estuvo encabezado por la legisladora Ariela Szpanin y la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti, quienes destacaron la importancia de incorporar estos contenidos en la formación docente y en las aulas.

La actividad contó con la participación de legisladores provinciales, autoridades educativas, estudiantes de distintos establecimientos y representantes de organismos vinculados a la educación. También fue transmitida en simultáneo a través de los canales oficiales.