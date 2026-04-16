Córdoba estrenó un altonivel y ya se siente el impacto

El nuevo altonivel de Valle Escondido comenzó a ser utilizado por automovilistas y peatones tras su inauguración este miércoles por la noche, en un acto encabezado por el gobernador Martín Llaryora.

Se trata de una obra vial estratégica para la zona oeste de la ciudad de Córdoba, ya que permite ordenar la circulación en un punto clave de ingreso y egreso hacia el área urbana y el Gran Córdoba.

Durante la mañana de este jueves, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, junto al presidente de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos, recorrieron el sector para evaluar el funcionamiento del nuevo distribuidor en condiciones reales.

Según indicaron, el impacto en el tránsito fue inmediato, con una mejora notable en la fluidez vehicular, especialmente en horarios de mayor circulación.

“Más allá del diseño que se hace en un escritorio, luego hay que ver cómo la resuelve la vida de la gente en el momento en que funciona”, señaló López, quien además remarcó que la zona “se descongestionó de una manera muy importante en hora pico”.

La intervención forma parte de un plan de infraestructura provincial orientado a mejorar la conectividad, optimizar los tiempos de traslado y reforzar la seguridad vial.