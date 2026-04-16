Huerta Grande: se llevó adelante una importante jornada de salud

Huerta Grande. Desde la Municipalidad de Huerta Grande, a través de la Dirección de Desarrollo Social, se llevó adelante una importante jornada de salud y prevención en la Escuela Rural de Piedras Grandes.

El equipo médico es coordinado por el subsecretario de Salud Marcelo Díaz e integrado por la Dra. Barrionuevo, la odontóloga Silvina Luchetti y el Dr. Rodrigo Palavecino, junto al director de Desarrollo Social, Nelson Romero. Se acercaron donaciones para los niños, se realizaron controles preventivos de salud y se completó el calendario de vacunación correspondiente.

Estas acciones tienen como objetivo acercar servicios esenciales a cada rincón de nuestra comunidad, garantizando el acceso a la salud y promoviendo el bienestar de todos los vecinos.

